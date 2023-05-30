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Rusların casus balinası yeniden ortaya çıktı

Rusların casus balinası yeniden ortaya çıktı
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2019 yılında Norveç'te görülen ve Rus donanması tarafından eğitildiği öne sürülen ''casus'' balina, bu sefer İsveç kıyılarında ortaya çıktı.

İlk olarak Norveç'in Finnmark bölgesinde keşfedilen balina, pazar günü İsveç'in güneybatı kıyısındaki Hunnebostrand bölgesinde görüldü.

Deniz biyoloğu Sebastian Strand, balinanın doğal ortamından hızla uzaklaştığını, bunun nedeninin ise bilinmediğini belirtti.

Strand, "Onu bir eş bulmaya iten hormonlar olabilir. Ya da -beyaz balinalar çok sosyal bir tür olduğu için- yalnızlık olabilir." dedi.

Söz konusu balina Norveç'te ilk ortaya çıktığında, Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'nden deniz biyologları, ona bağlı insan yapımı bir kemer bulmuştu.

Kemerde aksiyon kamerasının bağlanabileceği bir mekanizma ile "Ekipman St. Petersburg" yazılı plastik toka bulunmuştu.

Moskova ise balinanın "Rus casusu" olduğuna yönelik iddialara şu ana kadar resmi bir karşılık vermedi.

Etiketler rusya casus balina donanma isveç
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