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Rusya, 3 Avrupa ülkesine petrol sevkiyatını durdurdu!

Rusya, 3 Avrupa ülkesine petrol sevkiyatını durdurdu!

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara Rusya'dan karşılıklar devam ediyor.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi. Petrol sevkiyatının durduğu ülkeler arasında Macaristan, Çekya ve Slovakya bulunuyor.

AB YAPTIRIMLARI NEDENİYLE ÖDEMELER GERİ DÖNÜYOR
Transneft'ten yapılan açıklamada, sevkiyat hizmeti için Ukrtransnafta'ya yapılan son ön ödemelerin Transneft'e geri döndüğü bilgisine yer verildi. Söz konusu durumun AB yaptırımlarından dolayı meydana geldiği bilgisinin altı çizildi.

SEVKİYAT 4 AĞUSTOS İTİBARIYLA DURDU
Gerekli ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Ukrtransnafta'nın Transneft'e sevkiyat hizmeti sağlamayı durdurduğu ve bu nedenle Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyatının da 4 Ağustos itibarıyla durduğu kaydedildi.

ALMANYA'YA SEVKİYAT SÜRÜYOR
Şirketin Drujba hattının diğer kollarındaki sevkiyatının devam ettiği, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya yönündeki sevkiyatlarda sorun yaşanmadığı belirtildi.

RUSYA'NIN ÖDEMESİ AB YAPTIRIMLARINA TAKILDI
Uktransnafta şirketine ödemelerin tamamının yapıldığını ancak son ödemenin Transneft'in hesabına geri döndüğünü aktaran Transneft'in sözcüsü İgor Demin, "Sevkiyat hizmeti için Ukraynalı şirkete ödeme yapıldı. Ödeme yapılmasına rağmen para Transneft'in hesabına iade edildi. Ödemenin gerçekleştirilmesini sağlayan Gazprombank, Avrupa Birliği düzenlemesinin, yani 7. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi nedeniyle ödemenin iade edildiğini tarafımıza bildirdi" ifadelerini kullandı.

Etiketler petrol rusya
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