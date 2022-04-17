Rusya açıkladı: Erdoğan'ın talebiyle camide mahsur kalanlar kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle Mariupol'deki camide mahsur kalanların tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor.

Binlerce hayata mal olan savaşta gözler kuşatma altında bulunan Ukrayna’nın güney şehri Mariupol’de.

Kentteki kontrolü sağladığını ve kalan Ukrayna birliklerini bir bölgede sıkıştırdığını açıklayan Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Mariupol Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalan kişilerin kurtarıldığını açıkladı.

Tass'ta yer alan habere göre, Konaşenkov konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'16 Nisan'da Mariupol'deki Türk camisinde Ukraynalı NAZİ'ler tarafından tutulan rehineler özürlüklerine kavuşmuştur. Operasyon Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine gerçekleştirilmiştir.'

Konaşenkov operasyonun başarı ile sonuçlandığını ve 29 Ukrayna gücünün öldürüldüğünü açıkladı.

Rehinelerin güvenli bir yere götürüldüğünün altını çizen Rus sözcü ölenlerin arasında yabancı paralı askerler olduğunu da iddia etti.

Rusya'nın kontrolündeki Kırım ile doğudaki Donbas bölgesi arasında karadan bağlantıyı sağlayacak bir konumda olduğu için Mariupol'ü ele geçirmek Rusya açısından stratejik önem taşıyor.

Rus birlikleri Mart ayı başlarında kenti kuşatmaya başladı.

Rus bombardımanı şehri harabeye çevirirken, siviller sığınaklarda saklanmak zorunda kaldı, temel ihtiyaçlara erişimleri kesildi.

Binlerce insan riskli bir yolculukla kenti terk edip daha kuzeye kaçtı.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) adlı düşünce kuruluşuna göre, son günlerde Rus kuvvetlerinin Mariupol'u savunmasını bölerek daha da ileri gittiği düşünülüyor.