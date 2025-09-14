  1. Anasayfa
Rusya ateşle oynuyor! Şimdi de Romanya'nın hava sahasını ihlal ettiler

Rusya ateşle oynuyor! Şimdi de Romanya'nın hava sahasını ihlal ettiler
Güncelleme:

Romanya, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sırasında bir İHA’nın Romanya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Polonya hava sahasını ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine Romanya'nın, Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasını gözetlemesi için iki ‘F-16’ savaş uçağını görevlendirdiği kaydedildi. Savaş uçaklarının Ukrayna sınırı yakınlarındaki Romanya hava sahasında Rusya'ya ait bir İHA tespit ettiği belirtilen açıklamada, İHA'nın yaklaşık 20 kilometre boyunca radardan kaybolana kadar takip edildiği bildirildi. Açıklamada, “İHA yerleşim yerlerinin üzerinden uçmadı ve sivil nüfusa yönelik bir tehdit oluşturmadı” denildi.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Romanya, bölgesel istikrarı tehdit eden Rusya'nın pervasız davranışını kınıyor. NATO ve müttefiklerimizle birlikte tetikte olmaya ve ittifak hava sahasının her santimetresini savunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana-Silvia Toiu ise “Rusya'nın bu tür eylemleri kabul edilemez. Romanya, egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almaktadır. AB ve NATO’daki ortaklarımız ve müttefiklerimizle, bu son olay da dahil olmak üzere Rusya'nın provokasyonları konusunda sürekli temas halindeyiz. 19’uncu yaptırım paketini ve NATO'nun ‘Doğu Gözcüsü’ operasyonu kapsamındaki tüm önlemleri hızla kabul ederek, Rusya'nın yasa dışı ve kışkırtıcı eylemlerinin maliyetini etkili bir şekilde artırmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Toiu ayrıca, Rusya'nın eylemlerini BM Genel Kurulu'nda gündeme getireceğini ve yaptırımlara uluslararası alanda sıkı sıkıya uyulması çağrısında bulunacağını aktardı.

 

DHA

