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Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021 geliri açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021 geliri açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 artışla 10,2 milyon ruble gelir elde ettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 artışla 10,2 milyon ruble gelir elde ettiği açıklandı.

Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki kişilere ilişkin yayımlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2020'de 9,9 milyon ruble kazanan Putin'in geliri, geçen yıl 10,2 milyon rubleye (yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) yükseldi.

Geçen yıl Rusya Başbakanı Mihail Mişustin 18,3 milyon, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 12,6 milyon, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise 16,6 milyon ruble gelir elde etti.

Beyana göre, Putin'in Rusya'da 2 apartman dairesi, 2 otomobil garajı ve 3 otomobili bulunuyor. 

Etiketler rusya putin gelir
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