  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya, Donetsk'i bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Donetsk'i bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Donetsk'i bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinde düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ise yaralandı.

Rus ordusu Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesine yönelik saldırılarına devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusların bugün yerel saatle 11.00 sıralarında gerçekleştirdiği Donetsk bölgesinde yer alan Toretsk kasabasına yönelik saldırısında 8 kişi hayatını kaybettiği, 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişiden 3’ü çocuk. İlk belirlemelere göre topçu ateşi ile bir otobüs durağına saldırdılar” dedi.

Vali Kyrylenko ayrıca Rus ordusunun kiliseye de zarar verdiğini, 1 rahibin yaralandığını ve çevredeki evlerin de saldırı nedeniyle hasar gördüğünü belirtti. Vali Kyrylenko açıklamasında bölge halkına tahliye çağrısında bulunarak, “Rus ordusu her gün sivilleri vuruyor, her gün insanlarımız ölüyor ve yaralanıyor. Hala Donetsk’te kalanlara sesleniyorum, kendinizi ölümcül tehlikeye atıyorsunuz. Kendinizi bir Rus hedefi haline getirmeyin” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler rusya donetsk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde can pazarı
Benzin ve motorine indirim geliyor!
Erdoğan'ın örnek gösterdiği genç Türkiye'yi terk etti
Dışişleri Bakanlığı: ''Lozan ihlal edildi!''
Şırnak'ta böcek istilası! Kimse dışarı çıkamıyor
KPSS iptal edildi
İslam Memiş ''dolar 10, 30 ve 40 TL olacak'' diyenlere yanıt verdi
İşte ''cennette iş vaadi'' böyle olur! Tatil cennetinde çalışacak eleman aranıyor!
MHP'nin hedefinde Habertürk ve Turgay Ciner var: ''Yanına kâr kalmayacak!''
Gökten Elon Musk'ın uzay çöpü yağdı! Görenler inanamadı