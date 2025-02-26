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Rusya duyurdu: İstanbul'da tarihi zirve

Rusya duyurdu: İstanbul'da tarihi zirve
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve ABD heyetlerinin yarın İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği ziyaretin ardından yaptığı basın toplantısında ABD-Rusya görüşmelerine değindi. Lavrov, ABD ve Rus heyetlerinin yarın büyükelçiliklerin çalışmalarına yönelik sorunları görüşmek üzere bir araya geleceklerini söyledi. Rus Bakan Lavrov, "Bu toplantı yarın İstanbul'da yapılacak" dedi. Lavrov, "Diplomatlarımızın ve üst düzey uzmanlarımızın bir araya geleceğini ve önceki ABD yönetiminin Rus Büyükelçiliğinin faaliyetleri önünde yapay engeller oluşturmaya yönelik yasa dışı faaliyetleri sonucu bekleyen ve bizim de doğal olarak karşılığını verdiğimiz, Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinin çalışmaları için rahatsız eden konulara ilişkin sorunları ele alacaklarını duyurmuştuk" dedi.

İHA

Etiketler Rusya abd istanbul
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