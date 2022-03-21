Rusya, Facebook ve Instagram'ı yasakladı

Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin verdiği iddiasıyla Facebook ve Instagram Rusya'da yasakladı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi, bugün yapılan duruşma sonucunda, 'Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin veren aşırılık yanlısı tutumu' nedeniyle ABD'li Meta Platforms Inc. şirketine ait Facebook ve Instagram ağlarını Rusya'da yasakladı.

Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi, ABD'li Meta Platforms Inc. şirketine bağlı sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ı yasaklama kararı aldı.

Hakim Olga Solopova, Facebook ve Instagram'ın Rusya'daki faaliyetlerine getirilen yasağın derhal yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.