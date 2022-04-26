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Rusya, Google'ın 7 milyon dolarlık varlıklarına el koydu

Rusya, Google'ın 7 milyon dolarlık varlıklarına el koydu

Moskova mahkemesi, Rusya’nın önde gelen televizyon şirketlerinden Gazprom Media’nın YouTube kanalına getirdiği kısıtlamalarla ilgili olarak görülen davada, Google’ın Rusya’daki 500 milyon ruble (7 milyon dolar) değerindeki varlıklarına el konulmasına karar verdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya’ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya, YouTube’un Rus şirket Gazprom Media’ya ait kanalların yayınını durdurması nedeniyle Google’a ait 500 milyon ruble (yaklaşık 7 milyon dolar) değerindeki varlıklara el koyulmasına hükmetti.

Youtube’un Rus devlet destekli medyayı küresel olarak bloke etmesinin ardından Moskova Tahkim Mahkemesi tarafından alınan kararda, banka hesaplarına girecek nakit dahil olmak üzere fonların ve Google’ın sahip olduğu tüm taşınır taşınmaz malların toplam 500 milyon ruble için ele geçirileceği belirtildi.

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı savaşın ardından bilgi akışlarını kontrol etmek için Facebook ve Instagram’da dahil olmak üzere bazı yabancı internet şirketlerini engellemişti.

İHA

Etiketler rusya google
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