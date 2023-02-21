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Rusya, Herson'u vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Herson'u vurdu: Ölü ve yaralılar var
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Rusya'nın, Ukrayna'nın Herson kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Herson şehrindeki sivil yerleşim noktalarını vurdu. Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın otobüs durağı ve bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çok sayıda binanın saldırı sonucu hasar aldığını aktaran Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığı, "Herson'da düşman, konutları, kritik altyapı tesislerini, bir anaokulunu, bir hastaneyi ve araçları vurdu" ifadelerini kullandı. Saldırının ardından hasar oluşan birçok binada da yangın çıktı.

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İHA

Etiketler rusya ukrayna herson
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