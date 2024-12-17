Rusya ile HTŞ'nin yaptığı gizli pazarlık ifşa oldu

Suriye'de HTŞ ile Rusya arasında gizli görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. Moskova yönetiminin Tartus limanına ve Hmeymim hava üssüne erişimin devam etmesi karşılığında Suriye'ye insani destek sözü verdiği öğrenildi.

Esad rejiminin devrilmesi sonrası Rusya'nın yavaş yavaş Suriye'den çekildiği iddia edilirken, The Economist Moskova ve HTŞ arasında müzakerelerin çoktan başladığını duyurdu.

"RUSYA ÜSLERİNİ ELİNDE TUTACAK"

HTŞ'den bir kaynak yeni yönetimin Rusya'nın üslerinin bir kısmını veya tamamını elinde tutmasına izin vereceğini iddia etti. Ayrıca Tartus limanındaki kira sözleşmesinin devam etmesi de muhtemel. Bu Rusya'nın Akdeniz'deki tek derin su donanma tesisine erişimini sürdürmesi anlamına geliyor.

"ESAD'IN İADE EDİLME OLASILIĞI DÜŞÜK"

HTŞ ayrıca, Esad'ın iade edilme olasılığının düşük olduğunu kabul ediyor (Henüz resmi bir talepte bulunulmadı). Gazeteye konuşan kaynak "Kırmızı çizgiler yok" derken görüşmelerin ideolojiye değil çıkarlara dayandığını vurguladı.

RUSYA İLE DİPLOMATİK VE EKONOMİK BAĞLAR KURMAK İSTİYORLAR

Rusya, Tartus limanına ve Hmeymim hava üssüne erişimin devam etmesi karşılığında Suriye'ye insani destek sözü verdi ancak yeni yönetim bunun yeterli olmayacağını söylüyor. Çünkü Rusya ile diplomatik ve ekonomik bağlar kurmak istiyorlar.

"İLİŞKİLERİ ONARMAK ZORUNDAYIZ"

HTŞ kaynağı "Şu anda müzakerelerin ilk adımındayız. İnsanlar yeni bir hayat kurmak istiyorlar. İlişkileri onarmak zorundayız, ülke ölmüş durumda, insanlar çok yoksul" derken The Economist de HTŞ'nin Suriyeliler arasındaki yaygın nefrete rağmen Rusya'dan intikam almaya niyetli görünmediğini belirtiyor.