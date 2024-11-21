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Rusya ilk kez kıtalararası balistik füzeyle saldırdı

Rusya ilk kez kıtalararası balistik füzeyle saldırdı
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın ilk kez kıtalararası balistik füzeyle (ICBM) saldırdığını açıkladı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın sabah saatlerinde ilk kez kıtalararası balistik füzeyle (ICBM) saldırdığını duyurdu. Hava Kuvvetleri, füzenin Dnipro kentindeki altyapıyı hedef aldığını belirtti. Açıklamada, Ukrayna topraklarının ayrıca ‘MiG-31K’ savaş uçağından fırlatılan ‘Kh-47M2 Kinjal’ hipersonik füzesiyle ‘Tu-95MS’ stratejik bombardımandan uçağından atılan ‘KH-101’ seyir füzeleriyle hedef alındığı ifade edildi.

 

 

DHA

Etiketler balistik füze MiG-31K ukrayna Rusya
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