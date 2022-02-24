Rusya kılıfı buldu: ''Donetsk ve Lugansk Putin'den yardım istedi''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin liderlerinin Kiev'in saldırganlığının püskürtülmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talep ettiğini açıkladı.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'den başvuru mektupları geldi. Söz konusu cumhuriyetlerin liderleri, kendileri ve halkları adına devletlerinin tanınması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı'na bir kez daha şükranlarını sunuyor" diyen Peskov, şöyle devam etti:

"Başvurularda, şu anda durumun ağırlaşması ve Kiev'den gelen tehditler nedeniyle cumhuriyetlerin vatandaşlarının evlerini terk etmek zorunda kaldıklarının, Rusya'ya tahliyelerinin devam ettiğinin altını çiziliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu cumhuriyetlerde askeri saldırganlığının devam ettiği koşullarda, sivil ve endüstriyel altyapı, okullar, hastaneler, anaokulları yıkılıyor ve en kötüsü de, çocuklar da dahil siviller hayatlarını kaybediyor. Kiev rejiminin eylemleri, Donbass'taki savaşı sona erdirme konusundaki isteksizliklerini kanıtlıyor."

'Ukrayna, çatışmayı güç yoluyla çözmeye odaklanıyor'

Kiev'in, ABD ve diğer Batılı ülkelerden askeri destek de dahil kapsamlı destek alarak temas hattında askeri varlığını güçlendirmeye devam ettiğine ve Kiev rejiminin çatışmayı güç yoluyla çözmeye odaklandığına dikkat çeken Peskov, "Bu hususlar göz önüne alındığında, iki cumhuriyetin liderleri, ortaya çıkan durum nedeniyle ve sivil kayıpları ve bir insani felaketi önlemek amacıyla Rusya ve cumhuriyetler arasındaki dostluk, işbirliği ve yardımlaşma anlaşmalarının 3 ve 4. maddelerine dayanarak, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri ve oluşumlarının saldırganlığının püskürtülmesi için Rusya Devlet Başkanı'ndan yardım sunmasını talep etti" ifadelerini kullandı.