  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının arkasında ismi açıkladı

Rusya, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının arkasında ismi açıkladı

Rusya, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının arkasında ismi açıkladı

Rusya ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamaların ardından Rusya, Ukrayna'ya füze yağdırmıştı. Rusya, köprüdeki patlamanın arkasında kimin olduğunu açıkladı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde dün meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor.

Cumartesi günü meydana gelen patlama sonrası Rusya başta Kiev olmak üzere pek çok Ukrayna kentine füze yağdırmıştı.

Köprü patlamasından günler sonra Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) saldırının arkasındaki ismi açıkladı.

Açıklamada 'Kerç Köprüsü'ndeki patlama Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanı Kirill Budanov tarafından organize edildi' denildi.

FSB patlama ile ilişkili olarak 5 Rus, 3 Ukrayna ve bir Ermenistan vatandaşın gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya daha önce infilak eden kamyonun rotasını Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Osetya, Krasnodar Bölgesi olarak belirlediklerini açıklamıştı.

Rus televizyonlarından da canlı yayınlanan toplantıda kısa bir konuşma yapan Putin, raporlar doğrultusunda bu saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı;

'Hiç şüphe yok ki bu, Rusya Federasyonu’nun sivil altyapısının kritik derecede önemli bir parçasının yok edilmesine yönelik bir terör saldırısıydı. Bu saldırıyı planlayan, gerçekleştiren ve bu saldırının emrini veren de Ukrayna’nın gizli servisleridir.

Söz konusu saldırıda bir kamyonun infilak etmesi sonucu yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Kerç Boğazı’nda güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Etiketler rusya ukrayna kırım köprüsü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
4.5 yıllık aşkta mutlu son! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi
CHP'nin ''borsa manipülasyonu'' önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
Düşük faizli esnaf kredisinin şartları belli oldu
Akşener'den partisine mesaj: ''Kılıçdaroğlu adaylıkta kararlı''
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı
Bu da iPhone turizmi
Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşım
ABD ve Suudi Arabistan arasında petrol krizi
NASA bile bu kadarını beklemiyordu! Dünyayı kurtarma görevinde büyük başarı
60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar derin göğüs dekolteli elbisesiyle