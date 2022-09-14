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Rusya lideri Putin'e suikast girişimi!

Rusya lideri Putin'e suikast girişimi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

The Sun'un verdiği bilgiyere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişimi düzenlendi. 

Kremlin yetkilisinin "Putin'in limuzini bombalıya saldırıya uğradı. Ancak içinde Putin yoktu'' dediği aktarıldı. 

Putin'in aracının sol ön tekerleğinin bulunduğu bölgeye bir bomba yerleştirildiği ve araçtan dumanlar yükseldiği iddialar arasında.

AMBULANS DETAYI

Ayrıca suikast girişiminde Putin'in eskortluğunu yapan aracın geçişinin bir ambulans tarafından engellendiği de iddia edildi.

KORUMA EKİBİNDE GÖZALTI İDDİALARI

Diğer yandan İngiliz basınında yer alan haberde Putin'in koruma ekibindeki çok sayıda kişinin açığa alınarak gözaltına alındığı belirtildi.

"3 PERSONEL BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU"

Haberde Putin'in bugünkü programından güvenlik servisindeki kişilerin haberdar olduğunu ve olaydan sonra 3 güvenlik servisi personelinin ortadan kaybolduğu açıklandı.

Bu üç ismin konvoyun ilk aracında olduğu belirtilirken, aracın olaydan birkaç kilometre ötede boş bir alanda bulunduğu açıklandı.

 

Etiketler rusya vladimir putin bomba
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