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Rusya, Litvanyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya, Litvanyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği duyuruldu.

Litvanya'nın geçtiğimiz 1 Aralık tarihinde Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliği’nde görevli bir diplomatı "diplomatik statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerden dolayı” istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'daki Litvanya Maslahatgüzarı Jurgita Cibulskiene Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Vilnius'taki Rus büyükelçiliği çalışanının 1 Aralık'ta haksız yere sınır dışı edilmesiyle bağlantılı olarak Litvanya'nın güçlü bir şekilde protesto edildiği aktarıldı. Cevap olarak, Litvanya Büyükelçiliği'ndeki diplomatlardan biri istenmeyen kişi olarak ilan edildi. Karar ile 5 gün içinde Rusya topraklarından ayrılmak zorunda" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler rusya litvanya
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