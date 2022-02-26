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Rusya ne zaman duracak? Tarih verildi

Rusya ne zaman duracak? Tarih verildi

Rus basınına konuşan Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Dmitri Abzalov, Putin'in askeri müdahaleyi 5 günle sınırlı tutacağını ve amacının Karadeniz kıyılarını ele geçirmek olduğunu ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dünyada bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Savaşın ne zaman sona ereceği sık sık sorulmaya devam ederken, Rus basını tarafından yayınlanan haberise gündem yarattı.

"OPERASYON 5 GÜNDE BİTER"
Konuyla ilgili analist görüşlerine başvuran Moskovskiy Komsomolets gazetesi, operasyonun beş gün içerisinde bitebileceği yönünde bir tarih verdi. Gazeteye konuşan Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Dmitri Abzalov bu yönde görüş belirtti.

"HEDEF UKRAYNA'YI KARADENİZ'DEN ATMAK"
Operasyonun 5 gün sürebileceğini belirten Abzalov, Rus ordusunun Doğu, Merkez ve Güney bölgeleri ele geçirdikten sonra Moldova'nın Rusya yanlısı özerk Pridnyrster bölgesine kadar bir koridor oluşturmasını beklediğini söyledi. Abzalov'un açıklamalarından, Ukrayna Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ülkeye dönüşeceği sonucu çıkarıldı.

Etiketler rusya putin
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