Rusya o isimleri ''ajan'' ilan etti

Rusya, Kremlin'e eleştirileriyle gündemden düşmeyen eski dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov ve eski oligark Mihail Hodorkovski'yi 'yabancı ajanlar listesi'ne eklediğini duyurdu.

Rusya Adalet Bakanlığı tarafından cuma günü güncellenen listede Garry Kasparove ve Mihail Hodorkovski'nin faaliyetlerini finanse etmek için Ukranya'da "kaynakları" olduğu iddia edildi.

Sovyet zamanlarında "halkın düşmanları" damgasının devamı olarak görülen liste Rusya tarafından güncellenmeye devam ediyor. Liste, Kremlin muhalifleri, gazeteciler ve aktivistler için kullanılıyor. Moskova, bu listedeki isimleri yabancı ülkelerden para almakla suçluyor.

"Yabancı ajan" ilan edilenlerin, Rusya'da yaptıkları görüntülü veya yazılı her yayında listede olduklarını belirtmesi gerekiyor. SSCB doğumlu satranç şampiyonu Garry Kasparov, Putin'i en sert eleştiren Rus ünlülerden biri ve yaklaşık 10 senedir ABD'de yaşıyor.

1990'lı yıllarda Rusya'nın en varlıklı iş insanlarından olan Mihail Hodorkovski'nin ise Rusya lideri Vladimir Putin'le arası 2000'li yılların başında Putin Kremlin'in en üstüne çıktığında açılmıştı.