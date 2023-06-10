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Rusya, Odessa'yı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Odessa'yı vurdu: Ölü ve yaralılar var
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Rusya ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Rus ordusu gece saatlerinde seyir füzeleri, İskender balistik füzeleri ve İran yapımı Shahed-136/131 İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Harkov ve Odessa bölgelerini hedef aldı.

Hava savunma sistemleri 2 seyir füzesi ile 20 İHA'yı düşürdü.

İmha edilen İHA parçaları Odessa'da bir apartmana isabet ederken, 3 sivil hayatını kaybetti, hamile bir kadın ve 2 çocuk dahil olmak üzere 27 kişi yaralandı.

Poltava bölgesine gerçekleştiren saldırıda ise Myrhorod askeri havaalanı vurulurken, altyapı ve teçhizatta hasar meydana geldi.

İHA

Etiketler rusya ukrayna odessa
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