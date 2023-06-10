Rusya, Odessa'yı vurdu: Ölü ve yaralılar var
Rusya ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Rus ordusu gece saatlerinde seyir füzeleri, İskender balistik füzeleri ve İran yapımı Shahed-136/131 İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Harkov ve Odessa bölgelerini hedef aldı.
Hava savunma sistemleri 2 seyir füzesi ile 20 İHA'yı düşürdü.
İmha edilen İHA parçaları Odessa'da bir apartmana isabet ederken, 3 sivil hayatını kaybetti, hamile bir kadın ve 2 çocuk dahil olmak üzere 27 kişi yaralandı.
Poltava bölgesine gerçekleştiren saldırıda ise Myrhorod askeri havaalanı vurulurken, altyapı ve teçhizatta hasar meydana geldi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol