''Rusya, sınırlarını korumak için her şeyi yapacak''

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin sınırlarını korumak için gereken her şeyi yapacaklarını açıkladı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi toplantısında konuşan Şoygu, son zamanlarda herhangi bir nedenden Rusya’ya yönelik birçok suçlamanın yöneltildiğini ifade etti.

Şoygu, “Ya tatbikat gerçekleştirdiğimiz yer hoşlarına gitmiyor ya da birliklerin daimi olarak konuşlandırıldıkları noktalara dönmelerine kızıyorlar. Kimileri de kendi topraklarımızdaki eylemlerimizin sonuçları hakkında bizi uyarmaya karar verdi” dedi.

Şoygu açıklamalarına “Şunun altını çizmek istiyorum. Bu tarz uyarıları kabul etmiyor ve bundan sonra da sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapacağız” sözleriyle devam etti.

Daha önce bazı Batılı politikacılar, dışarıdan gelen baskı nedeniyle Rusya’nın ülkenin güneyindeki tatbikatlarda görev yapan birliklerini daimi olarak konuşlandırdıkları noktalara geri çektiğini ileri sürmüştü. Ayrıca birliklerin Moskova’nın gerçek niyetini saklamak için dikkat dağıtmak amacıyla daimi üslerine geri döndüğü iddia edilmişti.

'KENDİ PLANIMIZ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORUZ'

Şoygu, Rusya’nın kendi planları doğrultusunda birliklerini topraklarında konuşlandırdığını, dışarıdan hiçbir şeyin bunun üzerinde bir etkisi olmadığını ve olamayacağını vurguladı.

Şoygu ayrıca NATO’nun Defender Europe 2021 tatbikatı kapsamında Avrupa’ya güçlerini konuşlandırma sürecini dikkatle takip ettiklerini kaydetti.

ABD ve NATO’nun Avrupa’daki eylemlerinin askeri tehlikenin artmasına yol açtığını ifade eden Şoygu, “Askeri altyapılar modernize ediliyor, operasyonel ve muharebe eğitimleri artıyor” dedi.

Şoygu ayrıca, “Ukrayna’da milliyetçi ruh hali kızışıyor, bu durum Rusya’nın sınırındaki bölgeler de dahil olmak üzere Donbass’taki silahlı çatışmaların tetiklenmesine yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Şoygu, bu tip tehditkar eylemler nedeniyle Rusya’nın uygun tedbirleri aldığını belirterek, “Batı ve Güney askeri birimlerimizin savaşa hazırlık düzeyine ilişkin ani bir denetim gerçekleştirildi” dedi.