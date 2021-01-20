Rusya, Sputnik V'nin AB'de tescili için başvurdu

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
RFPİ'den yapılan açıklamada "RFPİ, aşının tescili için başvuru yaptı ve 'rolling review' denen kademeli inceleme sürecinin şubatta başlamasını bekliyoruz. Avrupa İlaç Ajansı'nın Sputnik V'ye tescil verilmesiyle ilgili kararı, bir dizi bilirkişi denetimlerinin sonuçlarına göre alınacak" ifadeleri kullanıldı.
RFPİ, Avrupa İlaç Ajansı'nı temsil eden uzmanların Sputnik V aşısının geliştiricileri için dün bir bilimsel inceleme yaptığı doğrulayarak görüşmeye 20'den fazla uluslararası uzman ve bilim insanının katıldığını kaydetti.
Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V, şimdiye dek Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan'da tescil edildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol