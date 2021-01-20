Rusya, Sputnik V'nin AB'de tescili için başvurdu

RFPİ'den yapılan açıklamada "RFPİ, aşının tescili için başvuru yaptı ve 'rolling review' denen kademeli inceleme sürecinin şubatta başlamasını bekliyoruz. Avrupa İlaç Ajansı'nın Sputnik V'ye tescil verilmesiyle ilgili kararı, bir dizi bilirkişi denetimlerinin sonuçlarına göre alınacak" ifadeleri kullanıldı.

RFPİ, Avrupa İlaç Ajansı'nı temsil eden uzmanların Sputnik V aşısının geliştiricileri için dün bir bilimsel inceleme yaptığı doğrulayarak görüşmeye 20'den fazla uluslararası uzman ve bilim insanının katıldığını kaydetti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V, şimdiye dek Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan'da tescil edildi.





