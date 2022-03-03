Rusya - Ukrayna 2'inci tur müzakereleri sona erdi: İşte alınan karar

Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin ikinci turu, Belarus'un Brest kentinde tamamlandı.

Ukraynalı müzakereci, iki tarafın, sivillerin tahliyesinde ortak insani koridor sağlanması konusunda görüş birliğine vardığını açıkladı.

Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesine Ukrayna heyeti helikopterle geldi.

Görüşmenin yapılacağı konutta Rus ve Ukrayna heyeti üyeleri, bir araya gelince masa başında el sıkıştı.

Rusya heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık etti.

İlk toplantı 28 Şubat'ta yapılmıştı

Görüşme yerine dün gelen Rus heyetinin başkanı Medinskiy, 2. tur müzakerelerin bu sabah başlayacağını duyurmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakereler zaman zaman ara verilerek devam etmişti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.