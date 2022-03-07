Rusya - Ukrayna 3. tur müzakereleri sona erdi: İşte ilk açıklama

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12'nci gününde, Belarus sınırında düzenlenen müzakerelerin 3'üncü turu sona erdi.

Rusya - Ukrayna görüşmelerinin üçüncü sona erdi.

Görüşmelerin ardından taraflardan ilk açıklamalar gelmeye başladı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Görüşmelerin sona ermesinin ardından Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, Rusya ile ateşkes ve karşıtlıklar konusunda istişarelerin devam edeceğini, bugün itibariyle önemli bir sonuç olmadığı belirtildi.

Ukrayna heyeti, Rusya ile müzakerelerin gerçekleştiği Brest bölgesinden helikopterle ayrıldı.

''GELECEKTE DE DEVAM EDECEK''

Rusya tarafından yapılan açıklamada ise ''Ukrayna ile müzakereler gelecekte de devam edecek'' denildi.