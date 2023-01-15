Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası iptal edildi

Ukrayna'ya yönelik işgal harekatını sürdüren Rusya bugün iki ülke arasında gerçekleşmesi beklenen "esir takası"nı son dakikada iptal etti.

Rusya ve Ukrayna arasında planlanan esir takasının, Moskova yönetiminin 'son dakika' kararıyla iptal edildiği açıklandı. Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı'nın açıklamasında, "Bugün bir esir takası planlanmıştı ancak Rusya tarafının kararıyla son anda iptal edildi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki son esir takası, 8 Ocak'ta gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 50 Ukraynalı asker ile 50 Rus asker serbest bırakılmıştı.

Ukrayna ve Rusya ombudsmanları, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir araya gelmiş ve Ankara'da düzenlenen görüşmede esir takası yapılmasına karar verilmişti. Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets'in görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, 'askeri esirlerin listelerinin değiştirildiği' belirtilmişti.

Moskalkova, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bazı askeri esirlerin listelerini değiştirdik ve 40'tan fazla esirin iade edilmesine karar verdik. Bazı Ukrayna vatandaşlarının Rusya'da bulunan ailelerine gelmesi konusunda Lubinets'den yardım istedim. Ağır hastalıkları olanlara da yine ombudsmanların yardımı gerekiyor çünkü insani koridorlar zaman zaman zor çalışmaktadır. Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin çalışması konusunda görüşmeler yaptık. Onların esirleri ziyaret etme hakları var. (Esirlerin) Onların ailelerine mektupların gönderilmesi konusunda yardımcı oluyorlar."