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Rusya-Ukrayna gerginliği ABD'yi de karıştırdı

Rusya-Ukrayna gerginliği ABD'yi de karıştırdı

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik sürerken ABD’den ABD Başkanı Joe Biden’ın tavrı ile ilgili de bir açıklama geldi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken yapılan açıklamalarla gerilim biraz daha tırmanıyor. Son olarak iki ülke arasındaki gerginlik ABD'de de çeşitli tartışmaların fitilini ateşledi. Teksas Senatörü Cruz, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Biden'ı eleştirdi.

"BIDEN, PUTİN'E TESLİM OLUYOR"
Biden'ı Putin'e "teslim olmakla" itham eden Cruz, "Şu anda da güçlü hareket etmek ve krizi çözmek yerine, Sayın Biden geri çekilmeyi ve daha çok zayıflık ve taviz göstermeyi seçiyor." diye konuştu.

 "2017, 2018, 2019, YA DA 2020'DE DEĞİL DE NEDEN ŞİMDİ?"
"Putin 2017'de, 2018'de, 2019'da ya da 2020'de böyle bir hamle yapmadı da neden şimdi? Ne değişti? Bence Oval Ofis'in sahibi değişti ve bu kişi İncil'e el bastığından bu yana zayıflık gösteriyor ve ödün veriyor." ifadelerini kullanan Cruz, Biden'ın "zayıf" duruşunun, Afganistan, İran ve Tayvan konularında dış politika krizlerine yol açtığını sözlerine ekledi.

Etiketler ABD gerginlik rusya ukrayna
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