Rusya-Ukrayna krizinde Biden'a soğuk duş: Tasarı meclise sunuldu

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken ABD'de Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi Matt Rosendale, ABD'nin Güney sınırlarının güvence altına alınıncaya kadar Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmasını engelleyen bir yasa tasarısı sundu.

Rusya- Ukrayna krizi devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ı zora sokabilecek bir gelişme yaşandı. Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi Matt Rosendale ABD'nin Güney sınırlarının güvence altına alınıncaya kadar Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmasını engelleyen bir yasa tasarısı sundu.

"ABD HALKINA ÖNCELİK VERMESİNİN ZAMANI ÇOKTAN GEÇTİ"

Tasarıyı sunan Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi Matt Rosendale, "Bugün, ABD'nin güney sınırı güvence altına alınana kadar Biden yönetiminin Ukrayna'ya askeri ve güvenlik yardımı sağlamasını engelleyecek ‘Güvenli Amerika'nın Sınırları İlk Yasasını’ tanıttım" dedi.

ABD'nin önce kendi sınırlarındaki güvenlik krizine odaklanması gerektiğine dikkat çeken Rosendale, "ABD dış politikasının gerçekten ulusal çıkarlarımıza hizmet etmesi ve ABD halkına öncelik vermesinin zamanı çoktan geçti. Joe Biden'ın görevdeki ilk yılında, güney sınırımızda 2 milyondan fazla yasa dışı göçmenin istilasına tanık olduk. Milletimiz kendi sınırlarını korumayı başaramasa da, şimdi bize koridorun her iki tarafındaki son ABD politikacıları tarafından Ukrayna için bunu yapmanın bizim yükümlülüğümüz olduğu söyleniyor" dedi.

"EN AZINDAN GÜNEY SINIRIMIZIN GÜVENLİ OLMASINI SAĞLAMALILAR"

Rosendale, ABD Başkanı Biden yönetimine seslenerek, "ABD’liler kıyılarımızdan binlerce mil uzaktaki bir Doğu Avrupa ulusunun sınırında, başka bir yabancı çatışmaya sürüklemeden önce, en azından güney sınırımızın güvenli olmasını sağlamalılar" ifadelerini kullandı.

"ULUSAL ÇIKARIMIZA UYGUN DEĞİLDİR"

Cumhuriyetçi Parti tarafından sunulan yasa tasarısında, "Bugün, Temsilci Rosendale Güvenli Amerika'nın Sınırları İlk Yasasını tanıttı. Bu yasa tasarısı, ABD hükümetinin güney sınırındaki sınır duvarı sistemi tamamlanana ve güney sınırının operasyonel kontrolü sağlanana kadar Ukrayna'ya askeri ve güvenlik yardımı sağlamasını yasaklayacaktır" ifadeleri yer aldı. Tasarıda, "ABD’nin Ukrayna'ya yardım etmek için hiçbir yasal veya ahlaki yükümlülüğü yoktur. Doğu Avrupa'da ABD’li kanını ve hazinesini dökmek bizim ulusal çıkarımıza uygun değildir" denildi.

Tasarı ABD'li temsilciler Andy Biggs, Bob Good, Matt Gaetz, Paul Gosar, Jody Hice, Mary Miller, Ralph Norman, Bill Posey ve Randy Weber tarafından desteklendi.

ABD'NİN GÜNEY SINIRINDA GÖÇMEN SORUNU

ABD'li Cumhuriyetçi Parti temsilcileri, geçtiğimiz yıl ülkeye rekor düzeyde yasadışı geçişlerin olduğu güney sınırındaki krizi çözemediği için Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştiriyor. Cumhrutiyetçiler, göçmenlerin ABD sınırına akın etmesi nedeniyle Biden'ın yasadışı göçe gereken önemi vermediğini ve bunu önlemek için sunulan projelerin yeterli finansmana sahip olmaması nedeniyle Biden'ın suçluyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, 2021'de 178 bin 840'ı yalnızca Aralık ayında olmak üzere yaklaşık 2 milyon göçmenin yasadışı yollarla ABD'ye geldiği ifade edildi.