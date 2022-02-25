Rusya-Ukrayna müzakereleri çıkmaza girdi: İşte anlaşma sağlanamayan konu

Rusya-Ukrayna çatışmasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya'ya müzakere çağrısında bulunması ilk etapta olumlu yanıt bulurken, görüşmeler çıkmaya girdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulundu. Rus tanklarının başkent Kiev'e girmesinin ardından yeni bir açıklama yapan Zelenskiy "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" dedi. Kremlin'den bu çağrıya olumlu yanıt geldi. Savaşı durdurması beklenen çağrıda müzakere yeri anlaşmazlığı yaşandı.

"BU DURUM SON DERECE TEHLİKELİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’ya müzakere çağrısında bulunmasının ardından Moskova’dan onay geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in talebini onayladıklarını ve müzakereler için bir heyet oluşturduklarını söyleyerek, “Rusya’nın müzakere organize edilmesine ilişkin onay Ukrayna’ya iletildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturuldu” dedi. Sözcü Peskov açıklamasında, “Ukrayna, Misnk’te müzakere yapılmasına karşı Varşova’yı önerdi. Fakat bu müzakerelerin yapılması için Kiev tarafından bir ‘mola’ geldi. Bu mola oldukça uzun süredir devam ediyor. Maalesef bu molaya, Devlet Başkanının dediği gibi, Kiev de dahil büyük şehirlerde milliyetçi unsurların yerleşim yerlerine çoklu roketatar sistemleri yerleştirmesi eşlik ediyor. Bu durumu son derece tehlikeli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

MİNSK'TE HAZIRLIK

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya taraflarının Minsk’te müzakerelerde bulunmasını önerdiklerini ve bunun için Minsk’te hazırlık yaptığını söylemişti.