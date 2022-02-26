Rusya: ''Ukrayna müzakereyi reddetti''
Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın müzakereyi reddettiği belirtildi. Rus ordusunun ilerlemeye devam ettiği bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından başlayan çatışmalarda 3'üncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı. Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu.
KREMLİN: UKRAYNA MÜZAKARE ETMEDİ
Kremlin'den yapılan yeni açıklamada, Vladimir Putin'in geçtiğimiz gün askerlere dur dediğini ancak bugün ilerlemeye devam ettiklerini aktardı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti" dedi.
Kremlin, Ukrayna'nın müzakere etmediğini söyledi.
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