  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya: ''Ukrayna müzakereyi reddetti''

Rusya: ''Ukrayna müzakereyi reddetti''

Rusya: ''Ukrayna müzakereyi reddetti''

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın müzakereyi reddettiği belirtildi. Rus ordusunun ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından başlayan çatışmalarda 3'üncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı. Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu. 

KREMLİN: UKRAYNA MÜZAKARE ETMEDİ

Kremlin'den yapılan yeni açıklamada, Vladimir Putin'in geçtiğimiz gün askerlere dur dediğini ancak bugün ilerlemeye devam ettiklerini aktardı. 

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti" dedi. 

Kremlin, Ukrayna'nın müzakere etmediğini söyledi. 

Etiketler rusya ukrayna müzakere
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kamerada
Ünlü ekonomist AK Parti'nin ''gerçek oy oranını'' açıkladı
Ukrayna'da kan gövdeyi götürecek: Putin cehennem silahını devreye sokuyor
Cübbeli Ahmet'ten ''seçim anketi'' çıkışı: ''Bu ne dinsizliktir ya?''
Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı'ya olay suçlama: ''Annemin gözü açık gidecek''
Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu
Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarından haber var
Türk SİHA'larıyla vurulan Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktı
Kaçakçılar silah yüklü atları bırakıp kaçtı: İşte ele geçirilenler
Nesli tehlike altında... Bu sefer iki tanesi güvenlik kamerasına yansıdı