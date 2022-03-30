Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rusya'dan ateşkes kararı!
Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken; müzakere görüşmelerinde tarafların olumlu açıklamaları geldi.
ATEŞKES KARARI
Bugün ise Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.
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