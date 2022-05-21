Rusya, Ukrayna'ya gönderilen silahları imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı Batı'nın Kiev'e gönderdiği büyük bir silah sevkiyatının Ukrayna'nın kuzeybatısında uzun menzilli füzelerle imha edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün Kiev'e gönderilen büyük bir silah sevkiyatının Ukrayna'nın kuzeybatısında uzun menzilli füzelerle imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında "ABD ve Avrupa ülkelerinden teslim edilen çok sayıda silah ve askeri teçhizat Zhytomyr bölgesindeki Malin tren istasyonu yakınlarında Kalibr füzeleri ile imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

'MEŞRU HEDEF OLUR' DİYE UYARMIŞTI

Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahlar konusunda sık sık uyarıda bulunan Rusya yabancı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesine izin vermeyeceğini belirterek "Silah taşıdığını düşündüğümüz Ukrayna topraklarına giren herhangi bir yük meşru bir hedef olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde Batı'yı silah yardımı konusunda uyarmış ve "Batı Ukrayna'ya silah tedarikini durdurarak bu vahşeti durdurabilir" demişti.

AZOVSTAL TAMAMEN BOŞALTILDI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın son durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sözcü Konaşenkov, Azovstal çelik fabrikasındaki son Ukraynalı askerlerin de teslim olduğunu bildirdi.

Konaşenkov, "Azov taburuna bağlı bir grup Ukraynalı askerin 21 Nisan'dan bu yana bloke ettiği Mariupol'deki Azovstal fabrikası tamamen özgürleştirildi. Askerlerin saklandığı fabrika sahası, tamamen Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti. 531 Ukraynalı askerden oluşan son grup da teslim oldu" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 2 BİN 439 UKRAYNA ASKERİ TESLİM OLDU

Azov taburu komutanının fabrikadan özel bir zırhlı araçla çıkarıldığını aktaran Konaşenkov, 16 Mayıs'tan bu yana fabrikadan toplam 2 bin 439 Ukrayna askerinin silahı bırakıp teslim olduğunu ifade etti.

Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun operasyonun tamamlandığını, fabrika sahasının ve Mariupol şehrinin Ukraynalı askerlerden tamamen kurtarıldığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirdiğini söyledi.