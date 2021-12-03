  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya, Ukrayna'ya ne zaman saldıracak? Savaş için tarih verdi!

Rusya, Ukrayna'ya ne zaman saldıracak? Savaş için tarih verdi!

Rusya, Ukrayna'ya ne zaman saldıracak? Savaş için tarih verdi!

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya’nın Ocak ayı sonunda Ukrayna’ya yönelik büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığına dair istihbarat olduğunu söyledi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim giderek artarken, Kiev yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geliyor.

İSTİHBARAT RAPORLARINI PAYLAŞTI

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov parlamentoda yaptığı açıklamada, istihbarat raporlarını gerekçe göstererek Rusya’nın Ukrayna sınırları yakınına 94 binden fazla asker yığdığını ve Ocak ayı sonunda büyük çaplı bir saldırıya hazırlanıyor olabileceğini ifade etti.

"KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ"

Bakan Reznikov, Ukrayna’nın durumu provoke edecek hiçbir şey yapmayacağını, ancak Rusya’nın bir saldırı başlatması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Reznikov, "İstihbaratımız en kötüsü de dahil olmak üzere tüm senaryoları analiz ediyor" diyerek Rusya’da bir "kış eğitim döneminin" başladığını ve Moskova’nın Ukrayna toprakları yakınında tatbikatlar yaptığı aktardı.

Rusya’nın, ilhak edilen Kırım’da ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki bölgelerde yaklaşık 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor. 

Etiketler rusya savaş ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Plajda çıplak dolaşan kadın polisi alarma geçirdi
AK Parti ile MHP anlaştı; seçim barajı belli oldu!
Sibel Can 1 gecede servet kazanacak
BBC araştırdı: ''TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor ?''
Enflasyon açıklandı; 2018 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye!
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu
Burası Sibirya değil Türkiye! Türkiye buz kesti!
Yılın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye'den iki köy listede
Eski Bakan Güldal Akşit vefat etti
Türkiye'yi şoke eden ''dekolteli'' hırsızlara kapıyı o açmış... İtiraf etti