  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya Ukrayna'yı bir kez daha vurdu: Çok sayıda yaralı var, görüntüler korkunç!

Rusya Ukrayna'yı bir kez daha vurdu: Çok sayıda yaralı var, görüntüler korkunç

Güncelleme:

Rusya’nın Ukrayna’nın Zaporijya bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1’i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı.

Barış müzakereleri devam ederken, Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürüyor. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, Rusya’nın düzenlediği 3 hava saldırısında iki apartmanın hasa gördüğünü ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kez daha sivil yerleşim yerleri olan evler, okullar ve günlük yaşam alanları kasıtlı olarak hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırı sonrası bazı dairelerde yangın çıktı.

İHA

text-ad
Etiketler Rusya ukrayna savaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan çok sayıda ürün listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan çok sayıda ürün listede! Onkoloji uzmanı profesör kansere yol açan ve kanserle savaşan besinleri açıkladı Onkoloji uzmanı profesör kansere yol açan ve kanserle savaşan besinleri açıkladı Eski belediye başkanına suikast davasında şoke eden itiraf Eski belediye başkanına suikast davasında şoke eden itiraf ''Benim paramla Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla gezenlerin kokain içmesinden utanın'' ''Benim paramla Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla gezenlerin kokain içmesinden utanın'' Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi sahnede aşka geldi! Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi sahnede aşka geldi! Güllü'nün şüpheli ölümü henüz aydınlatılamamışken mal varlığı açıklandı... Güllü'nün şüpheli ölümü henüz aydınlatılamamışken mal varlığı açıklandı... Üç yıllık evli 2 çocuk annesi 19 yaşındaki gencecik bir kadın eşi olacak cani tarafından katledildi Üç yıllık evli 2 çocuk annesi 19 yaşındaki gencecik bir kadın eşi olacak cani tarafından katledildi Cem Küçük ''tutuklanınca her şeyi anlattı'' demişti... Kilit isim Adliye'de! Cem Küçük ''tutuklanınca her şeyi anlattı'' demişti... Kilit isim Adliye'de! Süleyman Soylu'nun ''sağ kolu'' olan emniyet müdürü emekli edildi Süleyman Soylu'nun ''sağ kolu'' olan emniyet müdürü emekli edildi Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayı maaş tablosu ortaya çıktı Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayı maaş tablosu ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti! İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti! Çarkıfelek'in eski güzel hostesinin değişimi baş döndürdü Çarkıfelek'in eski güzel hostesinin değişimi baş döndürdü Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için ''vergi geliyor'' uyarısı! İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için ''vergi geliyor'' uyarısı! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Bir anda zayıflayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hastalığı belli oldu Bir anda zayıflayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hastalığı belli oldu Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı! Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı! İçişleri Bakanı bizzat açıkladı: Emniyet'e de ''Başkanlık Sistemi'' geliyor! İçişleri Bakanı bizzat açıkladı: Emniyet'e de ''Başkanlık Sistemi'' geliyor! TFF duyurdu: Ara transfer dönemi için takvim değişti TFF duyurdu: Ara transfer dönemi için takvim değişti Uzmanlar Avrupa'yı saran yeni salgının Türkiye'yi vuracağı tarihi açıkladı! Uzmanlar Avrupa'yı saran yeni salgının Türkiye'yi vuracağı tarihi açıkladı!