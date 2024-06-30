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Rusya, Ukrayna'yı bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna'yı bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Rusya'nın, Ukrayna'nın güneyindeki Volnyansk kasabasına düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 7 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Kurtarma ekipleri saat 19:46'da Volnyansk kasabasında düşman saldırısının gerçekleştiği yerde bir binada ve bir arabada çıkan yangını söndürdü. Yangın aynı anda iki yerde söndürüldü. 300 metrekarelik bir alanda iki katlı bir bina ve yanındaki arabalar da dahil olmak üzere bir ek bina ve 150 metrekarelik bir alanda iki tek katlı bina. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmiş, 8'i çocuk 31 kişi de yaralanmıştır” denildi.

 

DHA

Etiketler Rusya ukrayna volnyansk kasaba saldırı
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