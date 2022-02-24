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Rusya, Ukrayna'yı canlı yayında vurdu! İşte o görüntüler

Rusya, Ukrayna'yı canlı yayında vurdu! İşte o görüntüler

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den bölgedeki gerilimi canlı yayında aktaran CNN muhabiri Matthew Chance, patlama sesleri nedeniyle büyük bir şok yaşadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik operasyonu başladı. Rus ordusu karadan Ukrayna'nın Donbas bölgesine girerken, ülkenin pek çok kentinde patlama sesleri geliyor. Bu patlamalardan birine de CNN muhabiri Matthew Chance canlı yayın esnasında tanık oldu. Başkent Kiev'de bulunan CNN muhabiri Chance canlı yayın esnasında patlama seslerini duyunca, çelik yelek ve kaskını takarak yayına devam etti.

Etiketler rusya ukrayna gazeteci canlı yayın patlama saldırı
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