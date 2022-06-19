  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada

Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada

Ukrayna'yı işgal harekatına aralıksız devam eden Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılan seyir füzeleriyle vurduğu anlara dair görüntüleri yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları, savaş gemileriyle devam ediyor. Karadeniz’de konuşlu olan Rus donanması, belirlenen hedefleri Kalibr tipi seyir füzeleriyle vurdu.

Savaş gemilerinden fırtlatılan füzeler ile Ukrayna’nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.

Etiketler rusya putin ukrayna seyir füzesi savaş gemisi karadeniz savaş işgal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uğur Şahin'den endişelendiren koronavirüs uyarısı: Zaman ilerliyor...
Mahalleyi savaş alanına çeviren işçi-patron kavgası!
Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Rusya ile savaşmaya hazır olun
Gecelik giydirip ağzına tabanca sokmuştu: Korkunç işkencede korkunç detaylar
Psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen cinsel içerikli itirafları ilk kez anlattı
Hadise Mehmet Dinçerler ile birlikte tatilde: Bikinili pozları sonrası...
Ebru Polat'tan takipçisine olay yanıt: Ya cücedir, ya yalaktır, ya tombalaktır...
Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü: Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz
Böyle dolandırıcılık görülmedi: Birlikte olmak için buluştu hayatının şokunu yaşadı
YKS bitti, Twitter coştu! İşte öğrencilerden gülme krizine sokan sınav tweetleri