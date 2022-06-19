Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada

Ukrayna'yı işgal harekatına aralıksız devam eden Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılan seyir füzeleriyle vurduğu anlara dair görüntüleri yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları, savaş gemileriyle devam ediyor. Karadeniz’de konuşlu olan Rus donanması, belirlenen hedefleri Kalibr tipi seyir füzeleriyle vurdu.

Savaş gemilerinden fırtlatılan füzeler ile Ukrayna’nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.