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Rusya, Ukrayna'yı onlarca İHA'yla hedef aldı

Rusya, Ukrayna'yı onlarca İHA'yla hedef aldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 100'ü aşkın füze ile 100'e yakın inansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 100'den fazla füze ile 100'e yakın "Şahed" tipi İHA fırlattığını kaydeden Zelenskiy, bunu ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak nitelendirdi.

Saldırıda ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji gibi sivil altyapıların hedef alındığına dikkati çeken Zelenskiy, ülkesinin enerji sisteminde ağır hasar meydana geldiğini anlattı.

Zelenkiy, Rus saldırısının başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini etkilediğini dile getirerek, "Maalesef ölenler var. (Ölenlerin) Tüm akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırılarında Kuzey Kore üretimi balistik füzeleri de kullandığını belirten Zelenskiy, saldırıların durdurulması ve önlenmesi için Batılı ülkelerin Ukrayna'nın uzun menzilli silah kullanmasına yönelik kısıtlamayı kaldırması gerektiğini savundu.

Saldırılar 15 bölgeyi etkiledi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını bir kez daha hedef aldığını kaydetti.

Şmigal, "Rusya'nın yoğun saldırısı sonucu bugün 15 bölge etkilendi." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırı bu sabah başlamıştı

Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait "Tu-95" tipi savaş uçaklarından seyir füzesi fırlatılması tehdidine karşı ülke genelinde sabah erkenden sirenlerin çaldığı bildirilmişti.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırdığını kaydederek, enerji sistemindeki durumun "ağır" olduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'nun Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintilerinin yaşandığına işaret edilerek, enerji çalışanlarının ülke genelindeki sorunları en kısa sürede çözmeye çalıştığı vurgulanmıştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Uzmanların belirttiği gibi ise bunun nedeni tüm Ukrayna enerji ağındaki sorunlardan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı sonucu ölen ya da yaralananlar hakkında henüz net bilgi vermedi.

AA

Etiketler ukrayna Rusya volodimir zelenskiy
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