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Rusya, Ukrayna'yı vurdu: 3 ölü, 15 yaralı

Rusya, Ukrayna'yı vurdu: 3 ölü, 15 yaralı
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Rusya, Ukrayna’nın güneyindeki Mıkolayiv kentine füze saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 1’inin, yaralananların ise 4’ünün çocuk olduğunu duyurdu. Füze saldırısı sonucu 8 apartman bloğunun ve bir anaokulu binasının hasar gördüğü ifade edildi.

Servisten paylaşılan görüntüde, binalarda oluşan hasarın yanı sıra yaralıların taşınması ve ekiplerin saldırıdan etkilenenlere yardım ettiği anlar yer aldı.

Etiketler Rusya ukrayna
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