Rusya vatandaşlarını uyardı: ''Suriye'yi terk edin''
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Rusya'nın Şam Büyükelçiliği, Suriye'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.
Rusya’nın Şam Büyükelçiliği, “Zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle, Suriye’deki (Rus) vatandaşlara ülkeden ayrılma imkanına sahip olduklarını anımsatırız” açıklamasında bulundu.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.
Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.
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