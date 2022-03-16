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Rusya ve Ukrayna müzakerelerinde barış umudu yeşerdi

Rusya ve Ukrayna müzakerelerinde barış umudu yeşerdi

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakerelerin bugün de devam edeceği bildirildi. Ukrayna tarafı, anlaşma ihtimalinin masada olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter'den yaptığı açıklamada, müzakerelerin 16 Mart'ta devam edeceğini duyurdu.

Podolyak, "Temel çelişkiler var ancak kesinlikle uzlaşmaya yer var. Molalar esnasında alt gruplar halinde çalışmalar devam edecektir." ifadesini kullandı.

"TARAFLAR ARASINDA TEMEL FİKİR AYRILIKLARI VAR"

Podolyak video konferans yöntemiyle yaklaşık 7 saat süren görüşmelerinin ardından, "Taraflar arasında temel fikir ayrılıkları var" ifadelerini kullandı. Podolyak görüşme öncesinde ateşkes ve Rus askeri birliklerinin geri çekilmesi konusunun ele alındığını belirtmişti.

AA

Etiketler rusya ukrayna müzakere
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