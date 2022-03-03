  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya ve Ukrayna'nın barış görüşmelerinde ikinci raunt!

Rusya ve Ukrayna'nın barış görüşmelerinde ikinci raunt!

Rusya ve Ukrayna'nın barış görüşmelerinde ikinci raunt!

Ukrayna ile Rusya heyetleri Belarus’un Brest bölgesinde bir araya geldi. Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy, ateşkes konusunun gündeme geleceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 8. gününde taraflar yeniden bir araya geldi. Ukraya Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı ikinci tur barış görüşmelerinin başladığını duyurdu.

Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus’un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.

Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya’nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

SSCB'NİN DAĞILIŞININ KARAR VERİLDİĞİ YER

Brest’te müzakerelerin devam etmesine de birlikte karar verdiklerini aktaran Medinskiy, bölgenin konum olarak Ukrayna ve Polonya sınırlarına yakın olduğunu anımsattı.

8 Aralık 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılışını resmen ilan eden ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kuruluşunu sağlayan Belovejsk Anlaşması, Belarus’un Brest şehrindeki Belovejsk Orman Bölgesindeki yazlık bir konutta imzalanmıştı.

Müzakere öncesi Rusya'dan ateşkes açıklamasıMüzakere öncesi Rusya'dan ateşkes açıklamasıDünya

 İLK GÖRÜŞMEDE İSTENEN SONUÇ ÇIKMADI

Geçtiğimiz günlerde iki taraf birinci görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti. 

Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı. 

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti. 

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler ukrayna rusya barış müzakereleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rus askeri araçlarındaki Z ve V işaretinin sırrı çözüldü
Gram altın fiyatları için uzman isimden ''son fırsat'' uyarısı
İstanbul'da benzeri görülmemiş keşif! Yol çalışması sırasında gün yüzüne çıktı
İslam Memiş'ten dikkat çeken tavsiye... Ne dolar, ne euro, ne altın, ne bitcoin!
Ukrayna ordusundan Putin'in ölüm konvoyuna büyük sürpriz!
Enflasyon açıklandı; Mart 2022 kira zam oranı belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türk ekonomisi başarılı bir sınav veriyor
1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek top mermileri yola çıktı
Bahçeli'den muhalefete tehdit: ''Ya kuzu kuzu alışacaklar ya da...''
Bir anketten daha iktidara soğuk duş etkisi! Oy kaybı büyüyor