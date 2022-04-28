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Rusya vurdu: Kiev'de şiddetli patlama

Rusya vurdu: Kiev'de şiddetli patlama

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın başkentinde bir apartman hava saldırısıyla vuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında önemli bir gelişme yaşandı ve Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef aldı. Buna göre; Rusya'nın Kiev'i vurduğu bildirildi. Ülkenin başkentinde şehrin merkezindeki bir yerleşim yerinin vurulduğu öğrenildi. Öte yandan Kiev'de iki şiddetli patlama sesinin duyulduğu da aktarıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlar düşman Kiev’e saldırdı. Sevchenko semtinde 2 patlama meydana geldi. Ekipler olay yerinde çalışıyor. Saldırıdan zarar görenlere ilişkin bilgiler güncelleniyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler hava saldırı kiev
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