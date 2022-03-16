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Rusya yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Rusya yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi.

Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi.

Etiketler rusya ukrayna bomba sivil
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