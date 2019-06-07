3. Dünya Savaşı'na son 30 metre !

Bugün Filipinler'den gelen bir son dakika haberi, uluslararası kamuoyunu korkuttu... Bunun sebebi de Filipin Denizi'nde ABD ile Rus savaş gemilerinin az kalsın çarpışacak olmasıydı. İki savaş gemisi birbirine 30 metre uzaktan geçerek olası bir faciayı engelledi. İki ülkenin de restleşmek için böyle bir hamle yaptığı iddia edildi.

Hem askeri hem diplomatik hem de ekonomik savaş içerisinde olan ABD ile Rusya arasında bugün sıcak bir gelişme yaşandı… Filipin Denizi’nde meydana gelen olayda ABD’nin USS Chancellorsville isimli savaş gemisi ile Rus savaş gemisi restleşti.

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, “Bir helikopterin inmesi sırasında bir Rus savaş gemisi arkadan hızlanarak geldi ve uygun olmayan bir mesafeye yani yaklaşık 15-30 metreye yanaştı. Bu ani ve güvenli olmayan hareket dolayısıyla Chancellorsville motorlarını durdurarak manevra yaptı ve çarpışma ihtimalini ortadan kaldırdı” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Moskova’dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Rusya’nın haber ajansı Tass, “ABD kruvaziyeri Chancellorsville aniden yolunu değiştirerek Amiral Vinogradov destroyerinin önüne kırdı. Gemiden sadece 50 metre uzakta durarak önünü kesti. Kazayı engellemek için Amiral Vinogradov’un mürettebatı acil durum manevrası yaptı” ifadesini kullandı.

Moskova’nın bu açıklamasına yanıt ABD Donanması’ndan geldi. Donanmanın sözcüsü Kumanda Clayton Doss, “Filipin Denizi’nde Udaloy I DD 572 kodlu Rus destroyeri USS Chancellorsville’in önünde güvenli olmayan manevra yaptı. Rusların iddiası bir propagandadır” dedi.

ABD’ye ait USS Chancellorsville üzerinde güdümlü füze ve top ile birlikte iki adet denizaltı savar helikopter bulunuyor. 1988 yılından beri kullanılan gemi daha önce Irak ve Afganistan savaşlarında yer almıştı. Rusya’ya ait Amiral Vinogradov ise 1987 yılından beri denizlerde ve üzerinde ağır silahlar olduğu biliniyor.