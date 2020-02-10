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  4. 10 Şubat 2020 21:45

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'de 5 askerimizin şehit olmasının ardından açıklama yaptı. Peskov endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.
 
Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi.

Peskov, "Liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok. Ancak bunu Moskova göz ardı etmiyor." diye konuştu.

"ENDİŞE DUYMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İdlib'deki durumu da değerlendiren Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirmişti.

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