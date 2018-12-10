78 kadını öldürdüğü kesinleşti

22 kadını öldürmekten ceza alan eski polis Popkov'un 56 kadını daha katlettiği belirlendi. Mahkeme, seri katilin 10 kurbana tecavüz ettiğini de açıkladı.

Rusya'da daha önce 22 kadını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Rus polis Mikhail Popkov 56 cinayetten daha suçlu bulundu.



Irkutsk Bölge Mahkemesi, daha önce 22 kadını öldürmekten dolayı müebbet hapse çarptırılan eski polis memuru Popkov'u 1992 ve 2007 yılları arasında 56 kadını daha öldürmekten suçlu buldu.

Bir önceki mahkemede 59 kişiyi daha öldürdüğünü itiraf eden mahkumun işlediği cinayetleri araştıran mahkeme, Popkov'un 56 kişiyi daha öldürdüğünü doğruladı. Diğer üç cinayetle ilgili soruşturmanın ise sürdüğü kaydedildi. Mahkeme ayrıca Rus seri katilin öldürdüğü 10 kadına da tecavüz ettiği bilgisine ulaştı.



Popkov'un öldürdüğü kadınları mesai saatleri dışında gezdirmek için arabasına aldığı ve öldürdüğü belirtildi.



Popkov böylece mahkeme tarafından doğrulanan 78 cinayetle birlikte, Rusya'nın en ünlü iki seri katili Andrei Tchikatilo ile Alexander Pitchushkin'in rekorunu da geride bıraktı. Andrei Tchikatilo 1994 yılında aralarında ergen ve çocukların bulunduğu 53 kişiyi öldürmekten, Alexander Pitchushkin ise 2007 yılında 48 kişinin öldürülmesinden dolayı suçlu bulunmuştu.



Ülkenin ücra köşelerinde yıllardır işlenen kadın cinayetlerini araştıran Rus güvenlik güçleri Sibirya'nın doğusundaki Angarsk kentinde yaşayan 54 yaşındaki eski polis Popkov'u 2012'de gözaltına alınmıştı.