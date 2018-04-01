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  4. 01 Nisan 2018 12:17

ABD bayrağı indirildi

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ajan krizi sonrası Rusya'nın St. Petersbug Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü.

ABD bayrağı indirildi
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İngiltere’de zehirlenen çifte ajan Skripal ve kızının neden olduğu krizin ardından beklenen adım atıldı ve ABD’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü. ‘İstenmeyen adam’ ilan edilen Rus diplomatlar ve aileleri de ülkelerine dönüyor.

Rusya’nın kapatma kararının ardından, dün akşam ABD’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu’ndaki bayrak indirildi.

ABD’nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğu’nu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.

Diğer yandan da ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen Rus diplomatlar ve aileleri de Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden ayrıldı. Diplomatların aileleri de dâhil olmak üzere bugün Washington’dan toplam 171 kişi ayrılacak. Rus diplomatları Washington’dan almak için 2 uçak gönderildi. Uçaklardan birinin dönüş yolunda New York’a uğrayıp oradan da 14 aile alacağı belirtiliyor.

ABD yönetimi, İngiltere'deki 'Skripal vakasıyla' ilgili Londra ile dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı etme, ayrıca Rusya’nın Seattle Konsolosluğu’nu kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya Büyükelçisi’ni çağırarak, ABD'nin attığı adıma karşılık olarak Moskova Büyükelçiliği'nin 58 ve ABD'nin Yekaterinburg Başkonsolosluğu'nun 2 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini, bu kişilerin 5 Nisan 2018’e kadar Rusya’yı terk etmek zorunda olduklarını bildirmişti. Ayrıca St. Petersburg Başkonsolosluğu için de kapatma kararı alınmıştı.

Sinir gazı ortalığı karıştırdı

İngiltere'de bu ay başında Noviçok sinir gazıyla evinin önünde saldırıya uğrayan Skripal ve kızı Yulia, uluslararası krize neden oldu. Salisburry Devlet Hastanesi, Yulia'nın yoğun bakımdan çıktığını ancak Skripal'in durumunun henüz kritik olduğunu açıklamıştı.

Uluslararası bir boyut kazanan ajan krizinde dün Moskova'da çok sayıda Batılı ülkenin temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Rusya, 20’den fazla ülkenin Rus diplomatları ülkeden kovma kararına, aynı şekilde karşılık vermişti.

Milliyet

bayrağı , ajan , abd , ingiltere
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