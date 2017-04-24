''ABD donanmasını felç edecek silah geliştirdik''

Ruslar, ABD donanmasında bulunan füze savunma gemilerini etkisiz hale getirecek teknolojiye sahip olduklarını iddia etti.

Rus basınına yansıyan bilgilere göre, Rusya, ABD donanmasının önemli parçalarından füze savunma gemilerini etkisiz hale getirebilir. Resmi yayın organı Russia-1 televizyonunda 2014 yılında iki Sukhoi Su-24 jetinin ABD donanmasına ait USS Donald Cook gemisinin hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktığı belirtildi.

Jetlerde yüksek frekanslı radyo elektonik dalga yayan "Khibiny" sistemiyle geminin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. ABD ordusu 2014 yılında Donald Cook gemisiyle iki Rus jetinin karşılaştığı bilgisini paylaşmıştı ancak ABD ordusunda görevli Albay Steve Warren yaptığı açıklamada, "Donald Cook iki Su-24'ten daha fazlasına karşı savunma yapabilecek yeterlilikte" ifadelerini kullanmıştı.