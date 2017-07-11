''ABD'li 30 diplomatı kovmaya hazır''

Rusya'da yayımlanan Izvestia gazetesine konuşan Rus üst düzey bir dışişleri bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın ABD'li 30 diplomatı ülkeden kovmaya hazır olduğunu söyledi.



İngiliz BBC'nin aktardığına göre, Rusya'nın planında Washington'ın yaptırımlarına karşılık ABD'ye ait yabancı mülklere el koymak da var.

8 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Donald Trump'a devreden ABD eski başkanı Barack Obama, görev süresinin bitimine günler kala 35 Rus diplomatı ajanlık suçlamasıyla sınır dışı etmişti.

Obama yönetiminin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin nedeni Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki şüpheler ve bulgulardı.

Rusya, ABD'nin bu hamlesine karşı cevap hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı. Söz konusu dönemde Rus lider Vladimir Putin, Obama'ınn adımına karşılık vermeyeceklerini, yeni yönetimin tavrını bekleyeceklerini duyurmuştu. Moskova, hâlihazırda ABD yaptırımları altında.

Habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hamburg'da düzenlenen G-20 zirvesinde söz konusu meseleyi ABD Başkanı Donald Trump ile masaya yatırdı.

Izvetsiya'ya konuşan Rus iplomat, Rusya'nın Serebryany bölgesinde ABD yönetimine ait bir datçaye el kopymasının söz konusu olduğunu söyledi.