''ABD'li 30 diplomatı kovmaya hazır''
''ABD'li 30 diplomatı kovmaya hazır''
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hükümet bu detayı ilk kez açıkladı: 16 Temmuz sabahı...
Hükümet bu detayı ilk kez açıkladı: 16 Temmuz sabahı...
Sürpriz yumurtadan öyle bir şey çıktı ki...
Sürpriz yumurtadan öyle bir şey çıktı ki...
MHP'de toplu istifa şoku: ''Haksızlık, hukuksuzluk had safhada''
MHP'de toplu istifa şoku: ''Haksızlık, hukuksuzluk had safhada''
Sanat dünyasını yasa boğan haber ! Mesaj yağdı...
Sanat dünyasını yasa boğan haber ! Mesaj yağdı...
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyen o isim gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyen o isim gözaltına alındı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 11 Temmuz 2017 16:23

''ABD'li 30 diplomatı kovmaya hazır''

Rusya'da yayımlanan bir gazete, Rusya'nın ABD'li 30 diplomatı ülkeden kovmaya hazır olduğunu söyledi.

''ABD'li 30 diplomatı kovmaya hazır''
A+ A-

Rusya'da yayımlanan Izvestia gazetesine konuşan Rus üst düzey bir dışişleri bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın ABD'li 30 diplomatı ülkeden kovmaya hazır olduğunu söyledi.

İngiliz BBC'nin aktardığına göre, Rusya'nın planında Washington'ın yaptırımlarına karşılık ABD'ye ait yabancı mülklere el koymak da var.

8 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Donald Trump'a devreden ABD eski başkanı Barack Obama, görev süresinin bitimine günler kala 35 Rus diplomatı ajanlık suçlamasıyla sınır dışı etmişti. 

Obama yönetiminin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin nedeni Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki şüpheler ve bulgulardı. 

Rusya, ABD'nin bu hamlesine karşı cevap hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı. Söz konusu dönemde Rus lider Vladimir Putin, Obama'ınn adımına karşılık vermeyeceklerini, yeni yönetimin tavrını bekleyeceklerini duyurmuştu.  Moskova, hâlihazırda ABD yaptırımları altında.

Habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hamburg'da düzenlenen G-20 zirvesinde söz konusu meseleyi ABD Başkanı Donald Trump ile masaya yatırdı. 

Izvetsiya'ya konuşan Rus iplomat, Rusya'nın Serebryany bölgesinde ABD yönetimine ait bir datçaye el kopymasının söz konusu olduğunu söyledi. 

ülke , rusya , diplomat , kovma , abd