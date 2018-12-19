Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Havalimanında kahreden kaza: 1 kişi öldü
Havalimanında kahreden kaza: 1 kişi öldü
Mahkemeden zorunlu din dersi için emsal karar
Mahkemeden zorunlu din dersi için emsal karar
Erken emeklilik bekleyenlere müjde
Erken emeklilik bekleyenlere müjde
İstanbullular iş çıkışına dikkat ! Kar yağışı başladı
İstanbullular iş çıkışına dikkat ! Kar yağışı başladı
Toplu taşımada yeni dönem Kredi kartıyla binilecek
Toplu taşımada yeni dönem Kredi kartıyla binilecek
Erdoğan açıkladı ! O ev kamulaştırıldı, müze oluyor
Erdoğan açıkladı ! O ev kamulaştırıldı, müze oluyor
Vatandaş yılbaşı tatilini 4 güne çıkardı
Vatandaş yılbaşı tatilini 4 güne çıkardı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 19 Aralık 2018 20:50

ABD'nin Patriot kararına ilk yorum geldi

ABD'nin Patriot kararına Rusya ve Türkiye'den ilk yorum geldi. Rusya, bu kararın S-400 satışına engel olmak için yapıldığını söyledi.

ABD'nin Patriot kararına ilk yorum geldi
A+ A-

Reuters'a konuşan 2 Türk yetkili, ABD'nin Patriot kararının memnuniyetle karşılandığını ancak S-400 satın alma kararının değiştirilmeyeceğini söyledi. ABD'nin kararına Rusya'dan da ilk yorum geldi.

Reuters'a konuşan adı açıklanmayan 2 Türk yetkili, ABD'nin Patriot kararınını değerlendirdi. Yetkililer ABD'nin Türkiye'ye Patriot füze sistemlerinin satışını,  onaylamasının memnuniyetle karşılandığını ancak S-400 satın alma kararının değiştirilmeyeceğini söyledi.

RUSYA'DAN İLK YORUM

DHA'nın haberine göre ABD'nin kararına Rusya'dan da ilk yorum geldi. Rusya meclis alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Sergey Jeleznyak, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye Patriot füze sistemlerinin satışını, Moskova ile Ankaranın Rus S-400 sistemlerinin anlaşmasına engel olmak için onayladığını iddia etti.

Jeleznyak yaptığı açıklamada, ABD, Rusya ile Türkiyenin S-400 füze kompleksleri anlaşmasına engel olmaya çalışıyor, tam da bu yüzden ABD Dışişleri Bakanlığı çok kısa sürede 3 milyar 500 milyon dolar değerindeki Patriot füze komplekslerinin satışını onayladı. Washington, Türkiye'nin silahı ABD'den satın almaya devam etmesini umuyor ifadesini kullandı.

EKSTRA ÇABA

Parlamenter, Washington'ın Ankara'nın Rus S-400 komplekslerini almasına yönelik anlaşmayı bozmak için ekstra çaba harcaması gerektiğini belirtti. Jeleznyak, Türkiyenin son zamanlarda uluslararası arenada bağımsız bir ülke gibi davrandığının ve kendi ulusal çıkarları ve hedeflerinden yola çıktığının altını çizdi.

Jeleznyak, 'Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen, bağımsız dış politikasını yürütüyor ve egemenliğinin korunmasında öncelikle kendisine güveniyor' dedi.

rusya , türkiye , patriot , s 400
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM