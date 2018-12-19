ABD'nin Patriot kararına ilk yorum geldi

Reuters'a konuşan 2 Türk yetkili, ABD'nin Patriot kararının memnuniyetle karşılandığını ancak S-400 satın alma kararının değiştirilmeyeceğini söyledi. ABD'nin kararına Rusya'dan da ilk yorum geldi.

Reuters'a konuşan adı açıklanmayan 2 Türk yetkili, ABD'nin Patriot kararınını değerlendirdi. Yetkililer ABD'nin Türkiye'ye Patriot füze sistemlerinin satışını, onaylamasının memnuniyetle karşılandığını ancak S-400 satın alma kararının değiştirilmeyeceğini söyledi.

RUSYA'DAN İLK YORUM

DHA'nın haberine göre ABD'nin kararına Rusya'dan da ilk yorum geldi. Rusya meclis alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Sergey Jeleznyak, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye Patriot füze sistemlerinin satışını, Moskova ile Ankaranın Rus S-400 sistemlerinin anlaşmasına engel olmak için onayladığını iddia etti.

Jeleznyak yaptığı açıklamada, ABD, Rusya ile Türkiyenin S-400 füze kompleksleri anlaşmasına engel olmaya çalışıyor, tam da bu yüzden ABD Dışişleri Bakanlığı çok kısa sürede 3 milyar 500 milyon dolar değerindeki Patriot füze komplekslerinin satışını onayladı. Washington, Türkiye'nin silahı ABD'den satın almaya devam etmesini umuyor ifadesini kullandı.

EKSTRA ÇABA

Parlamenter, Washington'ın Ankara'nın Rus S-400 komplekslerini almasına yönelik anlaşmayı bozmak için ekstra çaba harcaması gerektiğini belirtti. Jeleznyak, Türkiyenin son zamanlarda uluslararası arenada bağımsız bir ülke gibi davrandığının ve kendi ulusal çıkarları ve hedeflerinden yola çıktığının altını çizdi.

Jeleznyak, 'Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen, bağımsız dış politikasını yürütüyor ve egemenliğinin korunmasında öncelikle kendisine güveniyor' dedi.