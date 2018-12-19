ABD'nin Türkiye'ye Patriot satışına Rusya'dan ilk yorum

Rusya'dan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye Patriot sistemi satışına onay vermesine yönelik bir açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Patriot satışına onay verilmesinin Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze anlaşmasını etkilemeyeceği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bunlar birbirlerine bağlı süreçler değil. Bu durumda biz Türk meslektaşlarımız ile mevcut olan anlaşmaları yerine getiriyoruz. S-400 kontratı ve projesinin hayata geçirilme aşamasında olduğunu ve bunun devam edeceğini biliyorsunuz” ifadesini kullandı.

Ayrıca Peskov, Rusya ve Türkiye’nin S 400 kontratının Ankara’nın hiçbir bilgiyi açığa çıkarmamasını öngördüğünü ve Moskova’nın bu konuda Türk partnerlerine güvendiğini belirtti.



Peskov, “ Rusya’nın diğer ülkelerle askeri teknik işbirliğinin gerçekleştirilmesi kesinlikle bu işbirliği ile ilgili hassas belirli bilgi kategorilerinin açığa çıkarılmamasına yönelik hukuki zorunluluklarla birlikte gidiyor. Bu zorunluluk var Türk tarafı ile de var” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay vermişti.

ABD'den Türkiye'ye Patriot satışına onay